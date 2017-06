Sven Ratzke maakt kans op prestigieuze Australische prijs

Het evenement wordt live op de Australische televisie uitgezonden. Ratzke is genomineerd in de categorie Best Cabaret Performer. Het gebeurt maar zelden dat buitenlandse artiesten worden genomineerd voor deze belangrijke Australische prijzen. Volgens het juryrapport combineert Ratzke hoge cultuur op knappe wijze met luchtig muziektheater.

De entertainer speelt al jaren voor uitverkochte zalen over de hele wereld. Hij heeft vanaf dit najaar ook zijn eerste eigen Duitse televisieshow, Ratzkes Rendevous en gaat in Nederland toeren met zijn voorstelling Homme Fatale. Hierin verkent Ratzke de vraag of het alleen maar vrouwen zijn die verleiden en anderen in het ongeluk storten. Er zijn ook fatale en raadselachtige mannen: de rebel, het buitenbeentje, oplichter, duivel en hartendief.

Voor dit programma heeft de populaire Amerikaanse zanger Rufus Wainwright een lied geschreven. Homme Fatale zal ook te zien zijn in Berlijn, Edinburgh, Wenen, New York en Australië.