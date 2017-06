Demonstranten verstoren opvoering herinterpretatie Julius Caesar

De productie heeft stof doen opwaaien in de VS. In de opvoering van Julius Caesar heeft het hoofdpersonage - in het origineel van William Shakespeare is het de Romeinse keizer - veel gelijkenissen met de Amerikaanse president Donald Trump: hij heeft hetzelfde kapsel en dezelfde haar- en gelaatskleur en draagt een pak. In zowel het origineel als de nu lopende versie, komt de hoofdfiguur op bloedige wijze aan zijn einde.

Critici vinden dat het stuk oproept tot geweld tegen Trump en "de grens van goed fatsoen overschrijdt". Om die laatste reden hebben grote bedrijven als Delta Airlines zich teruggetrokken als sponsor van het theater dat de productie op de planken brengt.

Onacceptabel

De actie werd via livestreams op Twitter en andere sociale media gedeeld door de demonstranten zelf. Ook mensen in het publiek plaatsten foto's van de onderbreking.

De protestanten beschuldigden de acteurs en het aanwezige publiek eveneens van het verheerlijken van geweld tegen de Amerikaanse president. "Dat is onacceptabel", riep de vrouwelijke demonstrant, die erin slaagde op het podium te komen. Ze noemde het publiek "Nazi's". De 24-jarige vrouw werd gearresteerd en zit nog vast, schrfijft de Hollywood Reporter. Op Twitter wordt door supporters van de actie gepleit voor haar vrijlating.

Nadat de demonstranten uit het theater verwijderd waren, werd het toneelstuk hervat. Het maakt onderdeel uit van het Shakespeare in the Park-programma, een gratis jaarlijks evenement waarbij klassieke stukken worden opgevoerd in Central Park.

Meningsuiting

Het Public Theater, de toneelgroep die het stuk produceert, laat weten dat de protestactie niet als een verrassing kwam, juist vanwege de discussie die de opvoering al teweeg heeft gebracht in het publieke debat. "We zijn voorvechters van het recht op een vrije meningsuiting", laat de leiding weten. Maar van de actie zijn ze evenwel niet gediend. Op haar beurt beschudigt de organisatie de demonstranten: "Dit protest was niet zomaar een vrije mening, maar helaas een geplande en betaalde actie."