China krijgt werken van Hollandse meesters te leen

Het bewijs levert The Leiden Collection, de circa 250 Hollandse meesters die de Amerikaanse filantropen Thomas en Daphne Kaplan verzamelden.

China krijgt een selectie van meer dan zeventig werken te leen. Onder meer elf schilderijen van Rembrandt en een Vermeer hangen vanaf vrijdag een aantal maanden in het Nationale Museum in Peking. Daarna gaat de collectie ook naar Shanghai. Eerder waren de werken (voor het eerst) in het Louvre in Parijs te zien.

De missie van het echtpaar Kaplan is om interesse te wekken voor de zeventiende-eeuwse Nederlandse kunst. De schilderijen vinden in China vruchtbare grond, weet Rebecca Catching, een Amerikaanse die onder meer als curator al zeventien jaar in de Chinese kunstwereld werkt. "Olieverfschilderijen bestonden niet in China. Dus elke keer als er een werk te zien is, wordt men heel enthousiast."

Miljoenen

Na jaren van planning kon The Leiden Collection eindelijk naar Peking verscheept worden, een operatie die miljoenen kost. Bang om niet uit de kosten te komen, zijn de Chinezen niet. Het staat wel vast dat de tentoonstelling in de twee Chinese metropolen een groot succes wordt.

"Mensen zijn heel nieuwsgierig, gefascineerd", merkt Lara Yeager, curator van de tentoonstelling in Peking. Op het Chinese sociale netwerk Weibo worden kinderen al opgeroepen om te gaan kijken naar ''de schilder die ook de Nachtwacht maakte, dat schilderij dat we allemaal uit de schoolboeken kennen."

Van Gogh

De Europese schilderkunst van de afgelopen eeuwen is razend populair. "Iedere Chinees heeft wel eens van Van Gogh gehoord, zelfs op het platteland", zegt Catching. Ze noemt als voorbeeld een tentoonstelling van impressionisten in Shanghai, in 2011.

Er waren maar een paar échte schilderijen van Monet, en een heleboel reproducties. Toch was de zaal dagelijks afgeladen vol. Na die tentoonstelling realiseerden veel musea zich dat 'klassieke' kunst als economisch model goed werkt. Catching: "Als je het té modernistisch maakt, dan is niet zeker dat je uit de kosten komt."

Beleggen

Musea schieten als paddenstoelen uit de grond, en miljonairs en miljardairs beleggen er graag hun geld in. Van censuur hebben ze weinig te vrezen zolang de kunst niet te seksueel getint is of expliciete kritiek op de regering uit. Dat gebeurt hooguit één keer per jaar en dan met een enkel schilderij uit een tentoonstelling.

Een groter probleem is dat de liefde voor kunst niet veel verder gaat dan tentoonstellen. Dat komt omdat China te weinig investeert in curatoren en in onderzoek, zegt Catching. "Het educatie-element is er niet. Heel weinig musea willen kunst verzamelen om het voor lange termijn te conserveren."