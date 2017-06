Dirigent Daniele Gatti geeft openbare masterclasses in Concertgebouw

"Het is onze plicht om onze ervaring aan jongere generaties door te geven", aldus Gatti in Preludium, het blad van het orkest.

De masterclasses kunnen op 28, 29 en 30 juni worden bijgewoond, en zijn daarnaast ook te volgen via een livestream op Facebook. Er zijn vier pupillen voor deze classes geselecteerd: Sergey Neller (Rusland), Valentina Peleggi (Italië), Jiří Rožeň (Tsjechië) en Dawid Runtz (Polen).

Gatti (55) gaf vorig jaar vergelijkbare masterclasses aan jonge musici in Milaan en Siena. "Ik houd van doceren, omdat het me tot muzikale zelfanalyse dwingt. Als dirigent zoek ik voortdurend naar de juiste balans tussen precisie en poëzie", vertelt hij in Preludium.

Gatti stond in 2004 voor het eerst als gastdirigent voor het Concertgebouworkest. In het seizoen 2016-2017 volgde hij Mariss Jansons op als chef-dirigent van het orkest. Op 22 juni geeft de maestro ook een gratis toegankelijke masterclass aan vier directiestudenten van het Conservatorium van Amsterdam. Deze heeft plaats in het Conservatorium zelf. Voorafgaand dirigeert hij het orkest van het conservatorium.