Schilderijen uit animatiefilm over Vincent van Gogh naar Den Bosch

Loving Vincent is de eerste film ter wereld die volledig is samengesteld uit schilderijen. Voor de animatiefilm zijn in totaal 65.000 schilderijen gemaakt in de stijl van de wereldberoemde Nederlandse schilder. Tijdens de voorstelling van anderhalf uur komen er per seconde twaalf voorbij.

De zeventig mooiste schilderijen worden vanaf 14 oktober tentoongesteld in Den Bosch, kondigde het Noordbrabants Museum dinsdag aan bij de première van Loving Vincent op het animatiefilmfestival in Annecy. Ook krijgt de bezoeker van de expositie meer informatie over de productie van de film, waar zes jaar aan is gewerkt.

Volgens de makers is de expositie een verrijking voor bezoekers van de film. Loving Vincent is vanaf oktober ook te zien in Nederland.