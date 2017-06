Christiaan Kuyvenhoven start actie om Kevin Spacey naar Carré te halen

Kuyvenhoven wil 20.000 likes verzamelen voordat hij de bekende acteur uitnodigt om in Amsterdam de solovoorstelling Clarence Darrow te spelen.

De radio 4-presentator bezocht de voorstelling in The Old Vid in Londen en besloot daarna dat hij Spacey naar Nederland wilde halen, om er samen aan te werken.

Om de acteur over te halen, begon Keuvenhoven een Facebookpagina Kevin in Carré. Zijn introductievideo is inmiddels 80.000 keer bekeken.

"We vinden het een leuke actie van Christiaan'", laat Carré in een reactie weten. "Carré heeft vaker te maken met dit soort acties. We zijn altijd bereid te kijken of we mooie producties naar Carré kunnen halen."