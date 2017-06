Karin Slaughter gebruikt geweld in boeken altijd verantwoord

"Je kunt op mij vertrouwen. Als je een boek van mij openslaat weet je wat je krijgt: een lekker verhaal dat extreem en toch geloofwaardig is en waarin het geweld nooit gratuit is", zegt de Amerikaanse schrijfster in gesprek met Bazaar.

"Geweld staat in mijn boeken altijd ten dienste van iets anders: wat doet het met het personage, hoe wordt de gemeenschap erdoor geraakt, hoe reageert de politie erop?'"

Geweld

Slaughters nieuwe boek, Goede Dochter, is deze maand verschenen. Voor de 46-jarige auteur, die wereldwijd meer dan dertig miljoen boeken heeft verkocht, staat vast dat misdaad en geweld altijd belangrijke ingrediënten voor een goed thrillerverhaal zullen blijven.

"Dat maakt het verhaal nu eenmaal interessanter. Iedereen is gefascineerd door moord, waarschijnlijk omdat het iets onomkeerbaars is. Ik kan ook over verkrachtingen schrijven, maar mannen zijn niet bang om verkracht te worden. Dat zal dus minder zeggingskracht hebben. Maar iedereen is bang voor willekeurig geweld. Daar kan ik dus wat mee."