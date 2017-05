Toneelacteur Majd Mardo vindt term 'vluchteling' verschrikkelijk

Dat zegt Mardo, die onder meer voor het Nationale Toneel speelt, in gesprek met L'Homo.

"We kwamen naar Nederland toen ik negen was. Er was nog geen oorlog in Syrië. Mijn vader had een leerfabriek, we hadden het goed. We behoorden tot de christelijke minderheid. Die combinatie is niet handig in een corrupt land. Het werd te gevaarlijk voor ons, dus vluchtten mijn vader, moeder, zus en ik naar Nederland."

In het asielzoekerscentrum moest het gezin zich volgens Mardo anders voordoen, zodat ze niet zouden opvallen tussen andere vluchtelingen.

"De dure kleertjes die ik daar droeg, mocht ik niet aantrekken in het azc omdat we er moesten uitzien als asielzoekers. En dan word je ook nog eens bestempeld als vluchteling. Wie je bent wordt laagje voor laagje van je afgepeld. Ik kan niet uitleggen hoe pijnlijk dat is."

Potloden breken

Ook tijdens de integratie in de Nederlandse samenleving stuitte Mardo op problemen: "Het was zo erg dat mijn zus op school bij mij moest blijven, omdat ik zo bang was en alleen maar huilde. Dit weet ik zelf niet meer, maar er is mij verteld dat ik door alle spanning constant potloden in tweeën brak."

Mardo, die nu nog te zien is in de toneelversie van Guus Kuijers Polleke, werkt op dit moment samen met scenarist Henk Burger aan een telefilm.

"Het gaat over twee jongens in Almere die voor elkaar vallen, ook al komen ze uit verschillende milieus. Ik speel een Syrische jongen uit een intellectueel gezin. Joris komt uit een nieuwgeldfamilie, een tikkeltje ordinair. Zijn moeder is nogal dramatisch, zijn vader is tien jaar geleden overleden. Joris is nooit bezig geweest met zijn seksualiteit en is vooral aan het sporten. Ik maak iets bij hem los, een spel van aantrekken en afstoten. Er zitten elementen in uit mijn eigen leven, maar het is geen autobiografie."