Regisseur Ivo van Hove wil niet te lang stilstaan bij slechte kritiek

Dat zei hij maandag in De Wereld Draait Door.

"De dag dat ik het lees vind ik het vreselijk", zei Van Hove over slechte recensies. "Dan haat ik de hele wereld, maar de dag erna eigenlijk niet meer. Want diep in jezelf weet je altijd wanneer je iets maakt of het waardevol is of niet."

"Voor mij is werk en theater een huwelijk: in goede en in slechte tijden. Dat neem je alle twee mee", vervolgt de regisseur. "Er zijn heel veel andere mensen die ik ken, acteurs en andere regisseurs, wiens leven in elkaar stort bij slechte kritieken. Dat heb ik nooit gehad, ik kan dat heel makkelijk van mij afschudden. Het leven gaat door de volgende dag. Je neemt er van mee wat belangrijk is en wat niet."

Te vers

Wat Van Hove van zijn laatste kritieken over het stuk Obsession met Jude Law en Halina Reijn heeft geleerd, weet hij nog niet. "Dat is nog te vers", zegt hij. "We zijn anderhalve week geleden in première gegaan. Zo snel gaat dat niet. Dat heeft even tijd nodig."

De Engelstalige productie is in juni in Nederland te zien.