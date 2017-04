Miro Kloosterman keert terug in The Bodyguard

Kloosterman zal tot 16 juli, als de musical voor de laatste keer te zien is in het Beatrixtheater in Utrecht, met regelmaat op het podium te zien zijn. Hij deelt de rol met acteurs Dave Mantel en Mark van Eeuwen.

De musical is gebaseerd op de succesfilm uit 1992, over een zangeres (Whitney Houston) en haar relatie met de bodyguard die ze krijgt nadat ze bedreigingen heeft ontvangen. Nederland is het eerste land na Groot-Brittannië waar het stuk te zien is. In de musical passeren grote Houston-hits als One Moment in Time, I Wanna Dance with Somebody en I Will Always Love You de revue.

Kloosterman is vooral bekend als advocaat Thijs Kramer in de populaire RTL4-soap Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij maakt binnenkort zijn internationale bioscoopdebuut in de film Rotterdam, I love you. Ook was hij donderdagavond te zien in een bijrol in The Passion in Leeuwarden.