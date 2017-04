Hans Dagelet speelt hoofdrol in toneelstuk van Tony Kushner

Toneelgroep Oostpool brengt in het najaar de Nederlandse vertaling van The Intelligent Homosexual’s Guide to Capitalism and Socialism with a Key to the Scriptures or iHo op de planken.

Ook Jacqueline Blom (Penoza), Rick Paul van Mulligen (A’dam-E.V.A.), Astrid van Eck, Fahd Lahrzaoui, Sophie van Winden en Tibor Lukács spelen mee in het stuk, zo maakte het gezelschap vrijdag bekend.

Eerder speelde Oostpool al met veel succes Angels in America van Kushner. Ook iHo, zoals de verkorte titel luidt, wordt geregisseerd door Marcus Azzini. Het stuk was in 2009 voor het eerst in de VS te zien.

Verwarrende tijden

iHo is een portret van een familie in verwarrende tijden. Aan de keukentafel van de familie Marcantonio komen alle eigentijdse kwesties samen: idealisme, religie, alternatieve gezinsvormen, migratie en euthanasie. De spil van het gezin is de 70-jarige Gus (Dagelet) die lijdt aan Alzheimer en een onvermurwbare doodswens heeft.

The Intelligent Homosexual’s Guide to Capitalism and Socialism with a Key to the Scriptures or iHo is van 23 september tot en met 25 november in grote theaters door heel Nederland te zien. De Nederlandse vertaling is gemaakt door Rob Kinkenberg.