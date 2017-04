Scheepvaartmuseum toont unieke wereldkaart van Joan Blaeu

De kaart is sinds lange tijd weer voor het publiek te zien en maakt deel uit van de tentoonstelling 'Blaeu's wereld in kaart, meester-cartograaf in de Gouden Eeuw'.

Volgens museumdirecteur Michael Huijser geeft de kaart een beeld van hoe er destijds over de wereld werd gedacht. "De buitenwereld boezemde vrees in, maar maakte ook nieuwsgierig. Die twee gingen hand in hand. De zeventiende eeuw was het startpunt van innovaties op het gebied van cartografie en daarom was zo'n kaart enorm belangrijk."

Het exemplaar is gemaakt door de Amsterdamse firma Blaeu, een van de grootste producenten van kaarten in de zeventiende eeuw. De cartografie van Blaeu heeft veel invloed gehad op het wereld- en kaartbeeld.

De expositie is te zien tot en met 31 december.