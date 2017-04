Kunsthal Rotterdam houdt tentoonstelling over Prince

De expositie gaat over herinneringen aan zijn concerten en omvat meer dan 230 objecten en memorabilia, van concertkaartjes tot verzamelobjecten.

Prince was diverse keren in Rotterdam. Zo stond hij in Ahoy (1986), in de Kuip (1988) en ook in deze eeuw was hij er op North Sea Jazz. Posters, foto's en merchandise van deze evenementen worden gekoesterd door fans.

"Bijna alle objecten in de tentoonstelling zijn afkomstig uit de verzamelingen van zijn meest trouwe fans", aldus de Kunsthal. Fans komen op video aan het woord, net als mensen die met Prince samenwerkten, onder wie Lois Lane.

De tentoonstelling wordt afgetrapt met een LOVE Prince Day op 13 mei. Er zijn dan onder meer Special Prince Tours. Er geldt wel een dresscode: "Peach or Black".