Hein Simons viert jubileum met biografie en album

''Het is een technisch hoogstandje. Het betreft liedjes van zo'n vijftig jaar geleden en daar zing ik nu, met mijn zware stem, een tweede stem bij. Erg leuk om te doen en het resultaat is verrassend'', zegt Simons in gesprek met De Telegraaf. '

'Veel fans zullen het waarderen, dat weet ik wel zeker. Het is dan ook min of meer een cadeau aan hen die me altijd trouw zijn gebleven."

Heintje Simons was het eerste kindsterretje van ons land. Zijn bekendste nummer is Mama. Andere grote hits zijn: Ich bau' dir ein Schloß, Ich sing ein Lied für dich, Ik hou van Holland en Omaatje lief.