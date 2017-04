André Rieu viert jubileum Johann Strauss Orkest in 60 bioscopen

Komiek en presentator André van Duin is de gastheer van de vertoningen. Hij zal in het voorprogramma de artiest interviewen. De vertoningen zijn in onder andere bioscoopzalen van Pathé Cinemas, Vue Nederland en Kinepolis.

Het concert vindt plaats op het Vrijthof in Maastricht, een van de vaste locaties van Rieu. "Toen ik het Johann Strauss Orkest in 1987 oprichtte, waren er slechts twaalf orkestleden - nu staan er meer dan zestig mensen op het podium. Hoewel er veel is veranderd, is één ding nooit veranderd: de vreugde van het samen spelen, of het nu in een kleine groep is of een groot orkest"

"Het wordt gegarandeerd weer een onvergetelijke, magische avond en ik ben trots op het feit dat we met André in Cinemas het publiek in heel Nederland kunnen bereiken"