Nog meer voorstellingen van theatervoorstelling De Marathon

De theatervoorstelling is nu tot en met zondag 9 juli te zien. De Marathon ging op 19 maart in première. Wegens succes werd eind maart al besloten ook voorstellingen in juni te spelen. Dat is nu dus nogmaals verlengd.

John Buijsman, Michiel Nooter, Kees Boot en Dennis Willekens spelen de hoofdrollen in de musical. Ze zijn in de theatervoorstelling te zien als vier Rotterdamse automonteurs die trainen voor de marathon om hun bijna failliete garage overeind te houden. De regie is in handen van Job Gosschalk.

Film

De marathon is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2012, waarin Martin van Waardenberg, Frank Lammers, Stefan de Walle en Marcel Hensema de hoofdrollen speelden.