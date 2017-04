Harry Potter wint recordaantal Britse Olivier Awards

Harry Potter and the Cursed Child won onder meer de award voor beste nieuwe theaterstuk, beste regisseur (John Tiffany), beste acteur (Jamie Parker) en beste mannelijke en vrouwelijke bijrol (Noma Dumezweni en Anthony Boyle). Billie Piper ging naar huis met de prijs voor beste actrice voor haar rol in het toneelstuk Yerma. De musical Groundhog Day werd gekozen tot beste nieuwe musical.

Het Harry Potterstuk is gebaseerd op een nieuw verhaal van J.K. Rowling, Jack Thorne en John Tiffany. Het verhaal speelt zich negentien jaar na het laatste Harry Potter-boek, Harry Potter and the Deathly Hallows, af. Harry Potter is dan een vader van drie kinderen met een enorm drukke baan bij het Ministerie van Toverkunst.

De Olivier Awards, voluit de Laurence Olivier Awards, worden jaarlijks toegekend door de Society of London Theatre. Het is de meest prestigieuze theaterprijs in Groot-Brittannië en is vernoemd naar de Britse acteur Laurence Olivier.