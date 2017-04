Cees Geel en Steef Cuijpers te zien in PSV-musical

Ook cabaretiers Remko Vrijdag en Rutger de Bekker van de voormalige cabaretgroep De Vliegende Panters hebben een hoofdrol te pakken in de door Frank Lammers geregisseerde musical. Dat werd zondagavond bekendgemaakt in het Philips Stadion tijdens de rust van het competitieduel PSV-Willem II.

Cuijpers speelt de ‘peetvader’ van de club, Harrie van Kemenade en Geel neemt de rol van journalist op zich. Vrijdag en De Bekker vertolken verschillende bekende PSV'ers.

Eerder werd al bekend dat Joost Prinsen in het stuk te zien is als supporter en Erik van Muiswinkel na jaren weer in de huid kruipt van oud-voorzitter Harry van Raaij.

PSV

Regisseur Frank Lammers kan niet wachten om met de cast aan de slag te gaan. "De voorstelling begint vorm te krijgen. Iedereen bij PSV is betrokken. Het wordt groots en meeslepend", aldus Lammers. "Na afloop hoop ik dat iedereen naar buiten loopt met het gevoel: wat hebben we toch een mooie club."

Geheimen van de Herdgang wordt een eerbetoon aan de PSV-iconen Harrie van Kemenade en Harry van Raaij. De voorstelling zit vol anekdotes over topsport voor en achter de schermen en gebeurtenissen op en rond PSV-trainingscomplex De Herdgang.

Het stuk is op 1 en 2 september 2017 te zien in het Philips Stadion in Eindhoven.