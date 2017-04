Imanuelle Grives wil cabaretvoorstelling maken over verwachting vrouwen bij daten

De actrice, die meedeed in het afgelopen seizoen Wie is de Mol?, probeerde internetdaten waar de verwachtingen haar opvielen. "Veel dingen worden nog steeds bepaald door oergedrag. Dus we kunnen nog zo geëmancipeerd zijn en natuurlijk kan ik zelf een kastje in elkaar zetten, maar toch merk ik dat ik het prettig vind als de man het doet."

Grives (32) merkt dat sommige vrouwen tegen zichzelf liegen. Dat merkt ze ook bij haar vriendinnen. "Die zeggen: ik heb geen man nodig! Maar die moeten wel stiekem huilen als ze alleen in bed liggen. Over die spagaat wil ik het graag hebben, maar met een knipoog, hè."

In gesprek met De Volkskrant zegt ze dat de liefde vinden via internet niet voor haar is weggelegd. "Ik had het idee dat mensen mij niet zouden kennen, maar de eerste drie belangstellenden zeiden meteen: Jij bent toch van tv? Nou, ik ben er meteen vanaf gegaan."