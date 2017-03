'Moordwapen Pim Fortuyn alsnog in handen van Rijksmuseum'

Dat zegt oud-museumdirecteur Wim Pijbes tegen Quote. In 2010 maakte het Rijksmuseum bekend dat het het vuurwapen wilde kopen, om het ooit tentoon te stellen.

Door de ophef die daarna ontstond, besloot Pijbes van de koop af te zien. Na "uitgebreid overleg met de familie Fortuyn" is het moordwapen "drie à vier jaar" geleden alsnog in het museumdepot terechtgekomen, aldus Pijbes.

De Star Firestar M-43 ligt voorlopig in het depot van het museum. Volgens de oud-directeur is er voorlopig "geen enkele wens" om het wapen ook daadwerkelijk aan het publiek te laten zien. Pijbes, die vorig jaar vertrok bij het Rijksmuseum, wilde het moordwapen destijds aankopen vanwege de "geschiedkundige waarde".

Zwaard

Hij vergeleek het pistool in 2010 met het zwaard waarmee raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt in 1619 werd onthoofd en dat ook in het Rijksmuseum tentoongesteld wordt. Volgens Pijbes zou het wapen pas over enkele decennia uit het depot worden gehaald.

Historicus Frits van Oostrom, die destijds zitting nam in de raad van toezicht van het museum, meende echter dat Pijbes het pistool in 2013 tentoon wilde stellen bij de heropening van het Rijksmuseum in 2013. Het was de reden van Van Oostrom op uit de raad te stappen. Daarna werd niets meer van de aankoop van het pistool vernomen.

Pim Fortuyn werd op 6 mei 2002 doodgeschoten in het Mediapark in Hilversum.