Actrice Kitty Courbois (79) overleden

Ivo van Hove van het gezelschap noemt haar ''een onvergetelijke grande dame van het Nederlandse toneel''.

Courbois speelde in talloze Nederlandstalige films en toneelstukken. Haar debuut op het witte doek maakte ze in 1963, toen ze een rol speelde in de korte film Helden in een schommelstoel van regisseur Frans Weisz.

De actrice was later te zien in films als Het Debuut (1977), Leedvermaak (1989) en recent nog in Hartenstraat (2014). Sinds 1987 was Courbois verbonden aan Toneelgroep Amsterdam.

Naast films en theater was de actrice ook te zien in televisieseries. Zo speelde ze in Beatrix, Oranje onder vuur, een VPRO-programma uit 2012 prinses Wilhelmina. Van 2012 tot 2014 was ze te zien in de SBS-serie Dokter Tinus.

Van Hove noemt Kitty Courbois ''een eigenzinnige, bezielde vrouw die het toneel een onvergetelijke stempel meegaf''. ''Een ensemblespeler pur sang die de kunst verstond om als geen ander moeiteloos tussen het theater, televisie, radio en film te balanceren. Een voorbeeld voor velen na haar.''

Medea

Catharina Anna Petronella Antonia Courbois werd geboren op 13 juli 1937 in Nijmegen. Vanaf 1971 speelt ze bij diverse gezelschappen: het Amsterdams Toneel, Zuidelijk Toneel Globe en Baal waar ze in 1979 voor haar rol in Nekrassov de Colombina ontvangt. Tot 1987 werkte ze bij dit gezelschap. Wanneer in 1987 Toneelgroep Amsterdam wordt opgericht, vraagt Gerardjan Rijnders haar om bij dit nieuwe gezelschap te komen werken.

En tot op heden - sinds 2001 onder de vleugels van Ivo van Hove - was Courbois bij dit gezelschap een van de vaste acteurs. Ze speelde er onder meer in Medea, Mooi weer vandaag, Richard III, Sonic Boom, Phaedra, Na de zondeval en in 2015 nog in Kings of war.