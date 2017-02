Barack en Michelle Obama krijgen recordbedrag voor memoires

Penguin Random House meldde dinsdag de rechten te hebben binnengesleept om de boeken wereldwijd uit te geven. Hoewel geen concreet bedrag is genoemd, gaan experts ervan uit dat dit in de tientallen miljoenen dollars loopt. Financial Times spreekt zelfs over 60 miljoen dollar (ruim 56 miljoen euro).

Het is vermoedelijk het hoogste bedrag dat ooit is betaald voor het uitgeven van een memoir. Bill Clinton had met My Life (2002) hiervoor het record in handen; voor de rechten werd toen 15 miljoen dollar (14 miljoen euro) neergelegd.

Zowel Barack Obama als zijn vrouw schrijven een memoir. Meerdere uitgeverijen hadden interesse om de twee boeken uit te geven. Obama geniet veel populariteit in de Verenigde Staten en daarbuiten. De verwachting is dan ook dat het boek goed zal verkopen. Van Clintons boeken gingen ruim twee miljoen exemplaren over de toonbank.

Goed doel

Penguin Random House is van plan om een miljoen boeken te doneren aan een goed doel. Ook de Obama's stoppen een deel van het geld in meerdere stichtingen, waaronder de Obama Foundation. Dat meldt de New York Times.

Het is niet bekend wanneer de boeken van de Obama's verschijnen.