De musical van Stage Entertainment heet Was getekend, Annie M.G. en gaat eind september in première, meldt Musicalweb.

Na de première trekt Kleinsma met de musical over de in 1995 overleden schrijfster door het land. Wie nog meer rollen krijgen in Was getekend, Annie M.G., is nog niet bekend.

Het script is geschreven door Dick van den Heuvel, die eerder het script voor de musical over Ramses Shaffy voor zijn rekening nam.