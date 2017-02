Jubileum Holland Festival met oude bekenden

Zo is Ivo van Hove’s Obsession te zien met Jude Law en de Toneelgroep Amsterdam, spelen de broers Arthur en Lucas Jussen Karlheinz Stockhausens Mantra en brengt De Nationale Opera een nieuwe versie van Claudio Monteverdi's Mariavespers.

Ook treedt de Duitse operazanger Jonas Kaufmann voor het eerst solo op in Nederland. Hij is in het openingsweekend te zien bij een jubileumconcert met werk van Verdi en Wagner. De Nederlandse sopraan Eva-Maria Westbroek is hierbij speciale gast.

Premières

Het Holland Festival vindt plaats van 3 tot en met 25 juni en telt vijftig producties met 142 voorstellingen en concerten. In totaal zijn er zeventien wereldpremières te zien en 32 Nederlandse premières.

De organisatie stelt dit jaar de democratie centraal, met tien voorstellingen waarin kunstenaars kwesties onderzoeken waar westerse democratische landen mee te maken hebben. Zo kijkt regisseur Richard Nelson in The Gabriels naar het afgelopen Amerikaanse verkiezingsjaar door de ogen van een doodgewone familie en richten regisseurs Dieudonné Niangouna en Thomas Bellinck zich op de vluchtelingenkwestie in hun voorstellingen.

Verder presenteren het National Theatre uit Londen en Het Nationale Theater uit Den Haag de stukken In My Country en The Nation. Beide voorstellingen geven een verscheurd land weer waarin niemand de verantwoordelijkheid lijkt te durven nemen.

Het muziekprogramma focust dit jaar onder meer op eigentijds werk uit Indonesië. Zo vindt in Paradiso het festival A Night in Indonesia plaats, met de nieuwste muziek uit de Indonesische underground.

In Ruang Suara werken hedendaagse Indonesische componisten en musici samen met Ensemble Modern uit Frankfurt. Ook staat muziek centraal van componist George Crumb.