Cigdem Yuksel wint Zilveren Camera met serie Syrian child labor

Yuksel werkt momenteel als freelancefotograaf voor de Volkskrant. De afgelopen jaren reisde ze onder meer af naar Italië, Griekenland en Turkije om de vluchtelingencrisis vast te leggen.

In mei 2016 maakte ze met twee verslaggevers in de Turkse stad Gaziantep de serie Syrian child labor, een portrettenserie van Syrische vluchtelingenkinderen die in textiel- en schoenenfabrieken werken om hun ouders financieel te ondersteunen.

"De kinderen in de serie van Yuksel zijn allen Syrische vluchtelingen, veelal aan het werk in industrieën die goedkope spullen leveren voor de Europese consumentenmarkt. Het kost geen enorme gedachtesprong om te bedenken dat dit verhaal ons als Westerse consumenten confronteert met de consequenties van onze politieke en economische keuzes", aldus de jury.

Belangrijk argument

"Deze combinatie was een belangrijk argument voor de jury om voor deze serie te kiezen. Ook de krachtige kleuren, de sterke composities en consistente kwaliteit van de individuele beelden droegen bij aan een overtuigende keuze voor deze serie als winnaar van de Canon Zilveren Camera."

De Prijs voor de Vernieuwende Journalistiek gaat naar documentairemaker en fotograaf Ruben Terlou voor de serie Langs de oevers van de Yangtze, die ook op televisie te zien was in een zesdelige reeks bij de VPRO. Terlou geeft in de serie een beeld van het huidige China.

"Door zijn persoonlijke en losse manier van vertellen heeft hij, via diverse vormen, een breed publiek voor het onderwerp én fotografie weten te interesseren", aldus de jury.

De winnende fotoserie van Cigdem Yuksel: