Hermitage opent tentoonstelling over einde tijdperk Romanovs

Meer dan 250 films, foto's, schilderijen en andere persoonlijke spullen tonen hoe Sint Petersburg veranderde van een mondaine stad tot een plek waar grote maatschappelijke onrust ontstond. Diverse keuzes en beslissingen van Nicolaas II leidden uiteindelijk tot het communistische Rusland.

Het museum toont bij binnenkomst de nagebootste beroemde winkelpassage Nevski Prospekt in Sint Petersburg, waar in etalages aan de ene kant de bloeiende kant van de stad wordt belicht maar waar aan de andere kant de onrust naar voren komt die onder Nicolaas II ontstond.

Brieven, dagboeken, kostuums en speelgoed van de vijf kinderen, tonen verder het leven van het keizerlijk gezin. Zoals de plotselinge dood van Nicolaas' vader, het huwelijk, de kroning waarbij vele doden vielen en de zorgen over hun zoon, de troonopvolger, die aan de ziekte hemofilie leed. Te zien is hoe gebedsgenezer Grigori Raspoetin een steeds belangrijkere rol kreeg in hun leven en hoe uiteindelijk de twee revoluties volgden.

Moord

De familie wordt uiteindelijk na een periode van gevangenschap in 1918 vermoord. Op de expositie is een van de moordwapens te zien. Ook toont het museum twee telegrammen, die volgens conservator Vincent Boele laten zien dat de moord werd stilgehouden. De lichamen belandden op een geheime plek en werden pas in de jaren negentig opgegraven. Op de resten van twee kinderen na, die in 2007 zijn gevonden.

Volgens Boele is het bijzonder dat er zoveel spullen bewaard zijn gebleven, aangezien het Winterpaleis waarin het gezin woonde behoorlijk overhoop was gehaald. "Blijkbaar hadden de soldaten toch nog zoveel respect voor de tsaren dat ze niet zomaar alles mee durfden te nemen."

De expositie, te zien vanaf 4 februari tot en met 17 september, is exclusief voor West-Europa en de collectie is afkomstig uit Staatsmuseum de Hermitage in Sint Petersburg, het Artillerie Museum in dezelfde stad en het Russisch Staatsarchief in Moskou.

Expositie

Een maand later zal in het Fotomuseum in Den Haag eveneens een expositie over de tsarenfamilie te zien zijn. Het museum zal zeventig foto's van de Romanovs tonen, die werden gemaakt door de Zwitser Pierre Gilliard (1879-1962). Hij was de privéleraar van de kinderen.

Gilliard begon in 1911 met het fotograferen van de familie, waarbij hij nauw betrokken raakte. Zo ging hij zelfs mee op vakantie. "Zijn intieme, ontwapenende en soms bevreemdende beelden van boottochtjes en speelpartijen tonen de nog schijnbaar onbezorgde jaren voor het noodlottige einde van de laatste tsaar van Rusland", aldus het museum.

De expositie van het Fotomuseum is van 4 maart tot en met 11 juni te zien.