Theu Boermans had Jeanne d'Arc niet zonder Sallie Harmsen opgevoerd

"Het werkt goed samen met ons. Ik zou Jeanne d'Arc niet hebben gedaan als Sal er niet was geweest. Die dingen moeten gewoon bij elkaar komen", zegt Boermans in gesprek met het tijdschrift Zus.

Ook voor Harmsen, die twee keer een Gouden Kalf voor Beste Actrice kreeg, betekent de samenwerking met de succesvolle regisseur veel: "Ik word heel erg gelukkig met hem in het repetitielokaal. Het is hard werken en ik merk dat ik van hem beter word als acteur. Ik kan zijn autoriteit tolereren."

"Als het vruchtbaar is, is het aangenaam om kritiek te krijgen. Ik moet er dan ook zelf in geloven, ik ben namelijk nogal eigenwijs."

Connectie

Het Nationale Toneel voert Jeanne d'Arc van 7 februari tot en met 30 april op. De cast bestaat naast Harmsen uit onder anderen Stefan de Walle, Juda Goslinga en Tamar van den Dop.

Om een connectie te krijgen met haar personage, probeert Harmsen de Franse nationale heldin Jeanne d'Arc een plek in haar echte leven te geven.

"Alles komt in het thema te staan van je personage. De boeken die ik lees, de gesprekken die ik met vrienden voer, alles doe ik dan in het licht van Jeanne. Ik probeer haar thematiek terug te vinden in de actualiteit, het religieus extremisme bijvoorbeeld wat momenteel veel in het nieuws is, en dan te onderzoeken hoe het is om zelf in die positie te staan."