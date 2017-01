Glenn Close 'doodsbang' om weer op toneel te staan

"Ik ben doodsbang", zegt de 69-jarige Close in een gesprek met Entertainment Weekly.

In 1994 speelde de actrice de rol al, maar toen op West End in Londen. "Dat biedt geen zekerheid dat het nu weer goed gaat. Toen had ik een hele oceaan tussen mij en New York en dat voelde veilig. Nu ben ik dichter bij huis."

Close vertelt dat de kostuums die ze droeg tijdens de shows in Londen ook nu weer gebruikt zullen worden. "Ze bevinden zich nog in uitstekende staat. De pruiken ook, de haarstukken die ik draag zijn 22 jaar oud."

Simone Kleinsma

Sunset Boulevard, waarvoor Andrew Lloyd Webber de muziek schreef, was ook te zien in Nederland. Toen vertolkten Simone Kleinsma en Pia Douwes afwisselend de rol van Norma Desmond.

Lloyd Webber baseerde de musical op de gelijknamige film uit 1950. "Ik vind Glenn de beste Norma die ooit in de rol te zien was", vertelde de componist eerder in een gesprek met de New York Times. Close won voor de rol in 1995 de Tony Award voor beste actrice.