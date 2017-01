Perquin gekozen als nieuwe Dichter des Vaderlands

Dat maakt NRC vrijdag bekend. Perquin zegt dat ze zeer verrast was door haar uitverkiezing. "Het was nooit in mij opgekomen dat ik zoiets zou kunnen ambiëren."

Perquin, die in 2007 debuteerde als dichter, werd gekozen door een commissie van schrijvers en poëziekenners. Die roemde haar als een "productief en veelzijdig dichter met een genereuze en persoonlijke blik op de wereld en de werkelijkheid".

De nieuwe Dichter des Vaderlands gaat gedichten over de actualiteit schrijven maar is ook van plan zich in te zetten voor poëzie in de openbare ruimte. Bovendien wil ze een brug slaan tussen poëzie voor volwassenen en die voor kinderen.

Poetry International

De Dichter des Vaderlands is een initiatief van NRC, Poetry international, de Koninklijke Bibliotheek en de Poëzieclub. Gerrit Komrij was de eerste Dichter des Vaderlands in 2000. Daarna volgden Driek van Wissen, Ramsey Nasr en Anne Vegter.

Perquin was eerder columniste van De Groene Amsterdammer en NRC en is presentator van het radioprogramma Nooit meer slapen.