Elton John werkt aan The Devil Wears Prada-musical

De film met Meryl Streep en Anne Hathaway, die uitkwam in 2006, is gebaseerd op het gelijknamige boek van Lauren Weisberger. In de Broadway-versie verzorgt Elton John de muziek en Paul Rudnick de teksten, meldt Entertainment Weekly.

Het verhaal gaat over een jonge, ambitieuze journaliste die werkt bij een modeblad. Ze moet zich staande houden in de glamoureuze maar harde modewereld, terwijl hoofdredactrice Miranda Priestly steeds meer van haar vraagt.



Elton John vindt het "superopwindend" om aan de musical mee te werken. "Ik ben een grote fan van het boek en de film en een grote aficionado van de modewereld. Ik kan niet wachten om mijn muzikale tanden in dit stuk uit de populaire cultuur te zetten."



De Britse zanger en componist werkte ook al mee aan andere grote musicals, waaronder The Lion King en Billy Elliot.