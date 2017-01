Expositie over val van Srebrenica in oud-hoofdkwartier Dutchbat

Srebrenica Genocide - the Failure of the International Community heet de tentoonstelling.

De expositie is gemaakt door Herinneringscentrum Kamp Westerbork, in samenwerking met vredesbeweging PAX en het plaatselijke Potocari Memorial Centre, en volgens Westerbork en Pax "in samenspraak met overlevenden en nabestaanden van de genocide en Dutchbatters".

Ondanks de aanwezigheid van de blauwhelmen van Dutchbat werd Srebrenica op 11 juli 1995 veroverd door het Bosnisch-Servische leger. Meer dan achtduizend moslimmannen en -jongens werden daarna vermoord.

De tentoonstelling behelst foto’s, video's, documenten, infographics, teksten en persoonlijke herinneringen.

