Prado leent schilderij El Greco uit aan Nieuwe Kerk Amsterdam

Het werk maakt straks deel uit van de zesde editie van de serie Het Meesterwerk. Vanaf 18 februari is het zeven weken te zien, in een reconstructie op doek van het altaar waar het ooit onderdeel van was.

Het altaar werd in 1600 in Madrid gewijd en in 1814 verwijderd door de toen nog volop actieve Inquisitie, die keek of alles kerkelijk wel 'zuiver' was. Op het altaar prijkten zeven werken van El Greco, waarvan Pentecostés er één was. Ieder schilderij toonde een episode uit het levensverhaal van Jezus.

De Inquisitie vond het altaar niet door de beugel kunnen, waarop het werd ontmanteld. Zes delen kwamen in collecties terecht, ééntje is er nog zoek. In Spanje werd in 2001 al eens een reconstructie gemaakt.