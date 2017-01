'Gijp'-auteur Michel van Egmond moet zich wapenen tegen druk

"Dan zeggen ze: We verwachten niet dat je volgende boek weer zo'n enorm succes wordt, als het 100.000 keer wordt verkocht is het ook goed. 100.000!", zegt de 48-jarige journalist in gesprek met Metro.

Om te bewerkstelligen dat hij zorgeloos en zonder druk kan schrijven, dwingt Van Egmond zichzelf om niet na te denken en gewoon "het beste boek te schrijven".

Topshow

Van Egmond kreeg het voor elkaar om als eerste schrijver twee keer achtereenvolgens de NS Publieksprijs te winnen. In 2013 voor Gijp, in 2014 voor Kieft. Voor zijn boek Topshow, over televisieprogramma Voetbal Inside, kreeg hij bovendien de prijs 'Helden Sportboek van het Jaar'.

Ondanks die waardering zegt Van Egmond lang niet altijd overtuigd te zijn van zijn eigen kunnen.

"Voordat ik begin met schrijven, ben ik vaak heel enthousiast en denk ik dat het boek potentie heeft. Maar als ik eenmaal ga schrijven, denk ik op een gegeven moment: waar slaat dit allemaal op? Wat een onzin allemaal, hier zit niemand op te wachten. (...) Maar dan gaat de tijd dringen en realiseer ik me: fuck it, ik moet gewoon schrijven zoals ik altijd schrijf. Dan komt het wel goed. Als ik het dan aan mensen laat lezen, zijn ze enthousiaster dan ik."