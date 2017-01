Wim Pijbes gaat voor Rotterdamse kunststichting Droom en Daad werken

Pijbes was directeur van de Kunsthal in Rotterdam, van het Rijksmuseum in Amsterdam en, zeer kort, van Museum Voorlinden in Wassenaar.

Zowel het inruilen van het Rijks voor Voorlinden als zijn snelle vertrek uit Wassenaar verraste velen. Maar hij heeft zin in zijn nieuwe functie: "Rotterdam is de tweede stad van het land, met een groot en breed aanbod. We springen op een golf die aanzwelt", aldus Pijbes tegen het ANP.

Droom en Daad is een fonds dat mede mogelijk wordt gemaakt door een van oorsprong Rotterdamse ondernemersfamilie. De organisatie gaat expertise en of financiële middelen bieden. Het leiden van deze stichting is een "volwaardige job en een grote uitdaging", zegt Pijbes.

Daadkrachtig

Wie de familie is en hoe groot het fonds is, wil Pijbes niet zeggen. Maar de stichting wordt "daadkrachtig". Ze is in voor alle vormen van kunst: muziek, theater, dans, architectuur, film, literatuur en beeldende kunst. "Wij investeren in cultuur voor iedereen; van Pietje Bell tot Erasmus", aldus Pijbes.

Het Internationaal Filmfestival Rotterdam valt als eerste in de prijzen. Het begint terwijl het fonds van start gaat, dus dat kwam gewoon mooi uit, volgens Pijbes.

Voorbeeld

Daarbij is het evenement volgens de oud-museumdirecteur een voorbeeld van hoe Rotterdam aantrekkelijker en interessanter kan worden. Het krijgt nu een donatie om internationaal nog beter op de kaart te komen. ,,Er is ambitie en er is ruimte voor groei.''

Droom en Daad kiest zelf initiatieven, projecten en personen om mee samen te werken.