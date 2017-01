Adèle Bloemendaal (84) overleden

Dat schrijft De Telegraaf, op basis van haar goede vriend Eric Beekes.

Bloemendaal werd vorig jaar twee keer opgenomen in het ziekenhuis wegens een hardnekkige longontsteking. Ze woonde sinds 2013 in het Amsterdamse verzorgingshuis De Flesseman. In 2014 werd ze getroffen door een zware beroerte.

Hits

Bloemendaal werd op 11 januari 1933 geboren Adèle Maria Hameetman. Ze trouwde op jonge leeftijd en vertrok met hem naar de Verenigde Staten, maar kwam gescheiden terug. De achternaam Bloemendaal behield ze.

Daarna begon ze haar jarenlange cabaretcarrière. Via rollen bij verschillende gezelschappen als Ensembe. In het theater viel ze steeds meer op. In 1967 maakte ze haar eerste album Aaahdèle. Ze scoorde in haar leven diverse carnavalshits als Wat heb je gedaan, Daan? en Hallelujah kameraden, die ze naar eigen zeggen vooral maakte voor het geld.

In 1964 krijgt ze een zoon, John Jones met artiest Donald Jones.

Biografie

In het voorjaar van 2017 wordt de biografie verwacht waar Henk van Gelder al een paar jaar aan werkt. Daarin beschrijft hij het turbulente leven van de actrice uit onder meer de televisieseries 't Schaep met de 5 pooten, In de Vlaamsche pot en Het Zonnetje in Huis.

De NPO zond vorig jaar het portret Eens wil ik ervan af zijn uit over het leven van Bloemendaal. Het theaterstuk De grote drie over Bloemendaal, Conny Stuart en Jasperina de Jong. Ellen Pieters speelt de rol van Bloemendaal.