Striptekenaar Jan Kruis (83) overleden

Zijn familie heeft zijn overlijden vrijdag bekendgemaakt. Kruis was al enige tijd ziek.

Kruis tekende de serie Jan, Jans en de Kinderen bijna dertig jaar voor de Libelle. De strip over een oer-Hollands gezin was deels gebaseerd op zijn eigen familie. Van de reeks verschenen tientallen albums, die in grote getalen werden verkocht.

In 1999 ging Kruis met pensioen. Hij verkocht de rechten van Jan, Jans en de Kinderen aan Studio Jan Kruis, die de strip voortzette.

De tekenaar ontving meerdere onderscheidingen, waaronder de Marten Toonderprijs. Ook werd hij geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Sint-Pannekoek

Ondanks zijn pensioen bleef Kruis actief als illustrator. Zo maakte hij een stripversie van Woutertje Pieterse van Multatuli.

Ook was de tekenaar, die al tientallen jaren in Drenthe woonde, actief als ambassadeur van het feest Sint-Pannekoek. Kruis bedacht het fictieve feest op 29 november, waarbij pannenkoeken worden gegeten, in 1986 voor een van zijn stripjes. Maar de afgelopen jaren werd Sint-Pannekoek steeds massaler gevierd, vooral door studenten.