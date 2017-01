Judas van Astrid Holleeder best verkochte boek van 2016

Dat maakte de Stichting Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) donderdag bekend.

Judas kwam op 5 november uit en kreeg ruim een maand later een Gouden Boek voor de verkoop van meer dan 250.000 exemplaren. In het boek vertelt Holleeder hoe haar criminele broer Willem zijn familie al dertig jaar lang terroriseert, afperst en bedreigt. In 2013 legden zij en haar zus belastende verklaringen tegen hem af.

Het tweede best verkochte boek is Harry Potter en het Vervloekte Kind deel een en twee, met 147.179 verkopen. Huidpijn van Saskia Noort staat op de derde plaats met 142.742 verkochte boeken. In totaal werd voor 521,2 miljoen euro aan boeken verkocht. Dat is een stijging van 26 miljoen ten opzichte van een jaar eerder.

Vorig jaar verkocht Joris Luyendijk met Dit kan niet waar zijn de meeste exemplaren.