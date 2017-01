Acteur Yorick van Wageningen schrijft 'zwarte komedie'

Dit zei hij maandag in RTL Late Night.

"Al vanaf toen ik klein was wilde ik schrijven, meer dan spelen. Ik dacht: dat moet ik gaan doen. Maar elke keer als ik dat deed, wilde ik mezelf bij wijze van spreken ophangen. Zo slecht vond ik mijn werk. Toen heb ik een of andere geschifte therapeut in Rome gevonden die dat weg heeft getoverd. Nu ben ik aan het schrijven."

Van Wageningen: "Ik noem het boek 'een zwarte komedie', maar iedereen noemt het drama. Het gaat over een gedeprimeerd, Amsterdams PvdA-raadslid dat in de toekomst wordt overgeplaatst naar Almere om daar een samenwerking met een links fascistische partij aan te gaan."

Ingerold

"Ik geloof dat je met film een boodschap kan brengen, alleen heb ik een lichte behoefte om dat op een andere manier gaan doen", zegt de acteur in RTL Late Night. "Toen ik 50 werd dacht ik: ik moet iets anders gaan doen met mijn leven. Het is alsof ik er ingerold ben."

"Mensen wilden met me werken", vervolgt hij. "Echte grootheden. Dat is te gek geweest."

Eerder meldde Wageningen al dat hij wilde stoppen met acteren. "Ik vind het mooi geweest en wil iets anders", zei de acteur destijds.

Hollywood

Van Wageningen maakte de afgelopen tien jaar carrière in Hollywood, waar hij met talloze grote regisseurs werkte. Zo was hij te zien in onder meer The Girl with the Dragon Tattoo, Riddick en The Way (met Martin Sheen).

Ook was de acteur te zien in Nederlandse producties als Oorlogswinter en De Troon. Van Wageningen regiseerde ook het toneelstuk Total Loss, gebaseerd op de film waarmee hij in de jaren negentig doorbrak.