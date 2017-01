Grote interesse voor Britse versie musical Hamilton

Dit veroorzaakte een lange digitale wachtrij bij de Britse site van Ticketmaster. Op Twitter en andere sociale media klaagden fans dat ze meer dan een uur geduld moesten hebben, of deelden zij hun vreugde als ze eindelijk de kaarten in hun bezit hadden.

Ook uitten fans hun woede omdat het systeem regelmatig vastliep door de grote vraag naar toegangsbewijzen. De komende twee weken kunnen alleen fans kaarten kopen die hadden ingeschreven voor de 'pre-booking'; het gaat volgens fansites om meer dan 100.000 mensen.

Doorverkoop

De verkoop voor andere fans gaat pas op 30 januari van start. Het aantal kaarten dat mensen per voorstelling kunnen kopen is gelimiteerd tot vier stuks en er worden geen digitale tickets verstrekt, om de illegale doorverkoop in te dammen.

In de VS, waar de voorstelling al twee jaar speelt, is een levendige zwarte handel in tickets ontstaan. Mensen betalen online vele duizenden euro’s per plek om de veelgeprezen productie te kunnen zien.

Londen is de eerste plek buiten de VS waar Hamilton te zien is. Het stuk vertelt aan de hand van rapmuziek over de Amerikaanse Founding Fathers en hun strijd om de staten te verenigen achter de grondwet.

Gekleurde acteurs

Hoofdpersoon Alexander Hamilton was de belangrijkste vormgever en bepleiter van de Amerikaanse grondwet, gaf de economische structuur en politiek van de VS vorm en maakte zich hard voor de afschaffing van de slavernij. De (blanke) personages worden gespeeld door gekleurde acteurs.

De voorstelling kreeg louter lyrische recensies en won kasten vol prijzen. Een van de grootste fans is president Barack Obama, die de voorstelling zelfs liet spelen in het Witte Huis.

Joop van den Ende werkt aan een Nederlandse versie van het stuk, al zal het nog enkele jaren duren voordat Hamilton in Nederland te zien zal zijn.