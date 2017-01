Meeste Musical Awards voor In de ban van Broadway

In de ban van Broadway kreeg in totaal vier prijzen, meldt Dagblad van het Noorden. De musical ontving onder meer een Musical Award voor de beste vrouwelijke hoofdrol. Actrice Loes Luca mocht deze prijs in ontvangst nemen, ook al kon ze wegens gezondheidsproblemen deze rol slechts twee weken vertolken.

De musical Ciske de Rat won de Musical Award voor beste grote musical, beste arrangementen (Jeroen Sleyfer) en aanstormend talent (Silver Metz).

Andere musicals die in de prijzen vielen, zijn onder meer De Gelaarsde Poes (beste hoofdrolspeler voor Alex Klaasen) en Beauty and the Beast (beste bijrol voor Freek Bartels).

Simone Kleinsma mocht de Holland Casino Oeuvre Award in ontvangst nemen voor haar rijke musicalcarrière. De vakjury werd dit jaar voorgezeten door Cornald Maas.

Ook het publiek kon haar favoriete musical kiezen. Zangeres Gloria Estefan, wiens musical On Your Feet vanaf oktober in Nederland te zien is, maakte bekend dat de publieksprijs is gewonnen door The Bodyguard.