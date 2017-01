'Hollands meisje aan het ontbijt' komt bij Melkmeisje te hangen

Het werk dat de 18e-eeuwse schilder Jean-Étienne Liotard maakte rond 1756 is vanaf woensdag te zien. Het Hollands meisje aan het ontbijt hangt in hetzelfde kabinet als het Melkmeisje, dat Johannes Vermeer een kleine honderd jaar eerder schilderde. Dat is gedaan omdat het schilderij van Liotard dezelfde sfeer ademt als het werk van de 17e-eeuwse meester, aldus een woordvoerster.

Het Rijksmuseum kocht het werk van Liotard eind vorig jaar voor 5,2 miljoen euro op een veiling in Londen. Daarvoor was het meer dan 240 jaar in bezit geweest van een Britse adellijke familie.

Het schilderij laat een jonge vrouw zien in een typisch Hollands interieur. Ze zit aan een tafel en schenkt zichzelf koffie in. Volgens het Rijks is het werk een "intieme ode aan de schilderkunst van de Gouden Eeuw".

Liotard maakte het tijdens een verblijf in Nederland. Na 21 maart komt het schilderij te hangen in een van de zalen met 18e-eeuwse kunst.