Dr. Oetker staat roofkunst af aan oorspronkelijke eigenaars

Het werk van Hans Thoma (1839-1924), Frühling im Gebirge/Kindereigen, werd in 1954 door Rudolf-August Oetker (1916-2007) aangeschaft.

Het schilderij is één van de vier werken uit de uitgebreide Oetker-verzameling die door een onderzoekster zijn geïdentificeerd als kunstwerken die door de nazi's zijn geroofd of afgeperst van Joodse eigenaars.

In 2015 is een onderzoek naar de herkomst ingesteld. Volgens een woordvoerder van de onderneming gaan alle vier de schilderijen naar de oorspronkelijke eigenaars of nabestaanden. Wie dat zijn, is niet bekendgemaakt.

Nazi-plunderingen

Het nazi-regime (1933-1945) plunderde op grote schaal bepaalde soorten kunst, eerst in eigen land onder Joden en vervolgens waar maar kunst te halen was, zoals in musea in bezette landen. Er waren speciale organisaties die zich exclusief met de kunstroof bezighielden.

Nazi-topman Hermann Göring (1893-1946) bemoeide zich vaak persoonlijk met de plundering en was daar bijvoorbeeld al in juli 1940 voor in Amsterdam.