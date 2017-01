Amy Schumer neemt nieuwe stand-up-show op voor Netflix

Dat meldt Deadline. Schumer (35), die op 28 augustus een optreden gaf in de Heineken Music Hall in Nederland, nam de nieuwe show op in november in het Colorado's Bellco-theater in Denver.

"Ik ben heel blij deel uit te mogen maken van de Netflix-familie", laat Schumer weten in een reactie. Het is nog niet bekend of de show ook op de Nederlandse variant van de streamingdienst te zien zal zijn.

Schumer verwierf grote bekendheid door haar eigen comedyshow Inside Amy Schumer, die sinds 2013 wordt uitgezonden. In 2015 won de serie een Emmy-award.

In 2015 schreef ze het scenario van de komedie Trainwreck, waarin ze ook de hoofdrol speelde. Hiervoor ontving ze een Golden Globe-nominatie.