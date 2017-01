Collectie keramiek uit Arnhemsche Fayencefabriek voor het eerst in museum

De Arnhemmer Steenaert legde een collectie aan van meer dan tweeduizend stukken en gaf recent een representatief deel daarvan aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zodat dat voortaan openbaar is.

Te zien in Arnhem is straks aardewerk dat in de stijl van Art Nouveau en later Art Deco werd vervaardigd in de legendarische fayencefabriek (1907-1934).

Met foto’s en interieurstukken uit Gelderse werkplaatsen, zoals de bekende idealistische en arbeidersvriendelijke Oosterbeekse meubelmakerij L.O.V. (Labor Omnia Vincit), wordt ook een tijdsbeeld geschetst van het mondaine Arnhem aan het begin van de 20e eeuw, belooft het museum.

De fayencefabriek werd opgericht door de gebroeders Vet. Kenmerkend is keramiek met een roomkleurige ondergrond, onder meer beschilderd met bloemachtige motieven, voorzien van een mat glazuur. Behalve dit ‘Arnhems wit’ werden ook objecten gemaakt met een donkere ondergrond en glanzend glazuur.