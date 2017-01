Loes Luca kijkt niet anders tegen haar werk aan na ziekte

Zo gaat de actrice spelen in een film van Roos Ouwehand, waarin een 'doorsnee-iemand' uit Schiedam in haar eentje naar Spanje vertrekt.

Tegen de tijd van de operatie aan haar eierstokken, speelde Luca de rol van actrice en diva Margo Miller in In de Ban van Broadway, tot ze de rol moest overdragen. "Mijn wereld stortte in. Deze rol was een stevige kluif, waar ik me lekker in had vastgebeten", vertelt Luca aan Trouw.

Musical Award

Ondanks deze pech is Luca voor de rol van Margo Miller wel genomineerd voor een Musical Award. De prijzen worden donderdag uitgereikt.

De nominatie vindt de actrice echter niet zo belangrijk. "Prijzen doen me niet zo veel. Ik ben zo iemand die vaak wordt genomineerd maar nauwelijks wint."

De 63-jarige actrice wil vooral weer door gaan. "Ik herken wel het gevoel dat ik te oud ben voor sommige dingen. Maar daar ben ik niet bitter over."