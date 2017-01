Klaas van der Eerden stopte met optreden om eenzaamheid

"In je eentje naar Stadskanaal, aankomen in een heel groot theater, omkleden in een van de 24 kleedkamers. Het is een cliché, maar ik dacht: is dit nou het leven?", vertelt hij in een interview met de Volkskrant. "Terwijl ik nu zó gelukkig ben met wat ik doe, met het visprogramma, Foute Vrienden en Chef in je oor. Voor het eerst heb ik het gevoel dat ik echt aan het werk ben."

"In mei en juni deed ik altijd een stuk of tien try-outs. Zodra de terrassen weer vol beginnen te stromen, krijg ik dat onrustige gevoel nog steeds. Ik genoot pas als de recensenten waren geweest."

Van Eerden reist in zijn nieuwe serie Big Fish Klaas vissend de wereld over. "Vissen is mijn yoga, ik ben totaal gefocust op het vangen van een vis. Voor Big Fish Klaas ben ik op reis gegaan met Mr. Polska, Douwe Bob, Jan Versteegh, Quintis Ristie, Roué Verveer en Jeroen van der Boom: niet allemaal vissers, maar iedereen vond het geweldig."

Trauma

Afgelopen zomer heeft de presentator een ongeluk gehad in Thailand, waarbij zijn boot zonk en hij anderhalf uur moest zwemmen om een eiland te bereiken. "Vijf minuten was ik bang dat ik het niet zou overleven. Mijn oudste broer is als klein jongetje verdronken, dat is in onze familie altijd een terugkerend thema geweest. Toen ik daar in zee terechtkwam, dacht ik aan mijn moeder. Ik wilde het haar niet aandoen dat ik ook zou verdrinken."

"Ik heb er wel een traumaatje aan overgehouden. Als ik nu op een boot zit, kijk ik de hele tijd in welke richting ik eventueel zou moeten zwemmen. En ik ga nooit meer 's nachts op zee vissen. Dat is het me niet waard."