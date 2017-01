Nieuw bezoekersrecord voormalig concentratiekamp Auschwitz

Volgens het museum waren de meeste bezoekers afkomstig uit Polen (424.000). De top zes bestaat verder uit het Verenigd Koninkrijk (271.000), de Verenigde Staten (215.000), Italië (146.000), Spanje (115.000) en Israël (97.000). Nederland komt niet voor in de top tien.

"In de hedendaagse wereld, die verscheurd wordt door conflicten, gevoelens van onveiligheid en de versterking van de populistische toon in het publieke debat, moeten we opnieuw luisteren naar de donkerste waarschuwingen uit het verleden", reageerde museumdirecteur Piotr Cywinski.

Auschwitz, dat in het zuiden van Polen ligt, werd in 1947 geopend als museum. In 1974 werd het tot werelderfgoed verklaard door Unesco.