Voormalig manager Thomas Dekker wil nieuwe druk biografie laten verbieden

Hanegraaf meent dat er leugens in het boek staan over hem en laakt het gebrek aan wederhoor. De rechtszaak dient donderdag voor de rechtbank in Amsterdam.

Hanegraaf deed al zijn beklag over het boek bij het uitbrengen vorig jaar november. Hij noemde de beschuldiging dat hij destijds als manager Dekker zou hebben aangezet tot het gebruik van doping ''totale onzin en pure laster.''

In De Telegraaf van dinsdag herhaalt Hanegraaf zijn kritiek op het boek, waarin ook staat dat hij Dekker persoonlijk in contact bracht met de beruchte Spaanse dopingarts Eufemiano Fuentes. ''Ik word in het boek neergezet als een crimineel, terwijl ik die Fuentes nog nooit van m’n leven heb ontmoet.''

Mijn Gevecht staat op dit moment voor de zesde week achter elkaar in de Bestseller Top 60.