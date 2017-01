Jandino Asporaat wist van kleins af aan al dat hij mensen blij wilde maken

De komiek vertelt in gesprek met Trouw dat hij in armoede opgroeide en wist dat hij meer wilde. "Hoe ik toen opkeek tegen De Kuip - wij hadden niet eens geld om daar binnen te komen - en om daar dan nu een van de headliners te zijn, dat is echt een droom die uitkomt."

Op zaterdag 1 juli staat Asporaat in de Kuip in Rotterdam samen met goede vriend Najib Amhali. De cabaretier weet daardoor dat er altijd hoop is. "Voor mij gaat het erom: blijf dromen, blijf werken aan jezelf en blijf erin geloven, dan komt het goed."

Geen concurrent

De komiek ziet Amhali niet als concurrent en dus is het delen van het optreden perfect.

"Nee joh. Ik heb maar één concurrent en die zie ik in de spiegel. Een ander kan mij alleen maar versterken. (...) Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ons publiek is heel gemêleerd: oud, jong, wit, zwart. We hebben allebei geen superpolitieke programma's, we zijn entertainers en willen mensen vooral een fijne avond bezorgen."

De kaartverkoop voor het optreden is reeds gestart.