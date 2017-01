Bartho Braat en Jette van der Meij in het theater

De voorstelling van regisseur Ad de Bont beleefde vorig jaar een aantal try-outs in het Apollofirst Theater in Amsterdam en is onlangs geschikt gemaakt voor grotere zalen.

Het verhaal begint in Parijs in 1942. Daar nemen twee jonge geliefden op het Gare de Lyon afscheid van elkaar. Aan het eind van de oorlog hopen ze elkaar op hetzelfde station in Parijs weer te ontmoeten. Maar het leven loopt anders.

Pas dertig jaar later zien zij elkaar als getrouwde mensen terug. Het weerzien is emotioneel en eindelijk wordt duidelijk waarom ze zo lang van elkaar gescheiden zijn gebleven.

De voorstelling is van 3 maart tot en met 18 mei in heel Nederland te zien. De première is zaterdag 18 maart in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

Braat en Van der Meij speelden jarenlang samen in de Nederlandse soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden.